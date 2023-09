Tadej Pogacar kraakt bergop, Pavel Sivakov wint in Toscane

In Toscane waren er heel wat ogen gericht op Tadej Pogacar. De Sloveen maakte zijn comeback in het peloton na het WK. Maar hij leek nog niet in topvorm te zitten want op de tweede beklimming van de Monte Serra moest hij Sivakov laten rijden. Ook het wiel van Carapaz kon hij niet houden.

Hij probeerde daarna, met de hulp van zijn ploegmaat Grossschartner, nog wel terug te keren naar de kop van de koers maar dat lukte niet. Pogacar reed zich helemaal leeg en moest uiteindelijk zelfs zijn ploegmaat laten rijden richting derde plaats.

Sivakov en Carapaz gingen het dus met twee uitvechten voor de ritwinst. De 26-jarige Fransman reed op anderhalve kilometer van de finish weg van de Ecuadoraan en hield zijn inspanning vol.

Op de erelijst volgt Sivakov de Zwitser Marc Hirschi op.