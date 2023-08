Ilan Van Wilder wint in Duitsland zijn eerste rittenkoers, Arvid de Kleijn wint slotsprint

Van Wilder was voor de slotrit al quasi zeker van de eindzege in de Deutschland Tour. Onze jonge landgenoot had na zijn zege in de eerste rit in lijn elf seconden voorsprong op Felix Grossschartner (UAE) in de stand. Het biljartvlakke parcours van rit 4 bood de concurrentie weinig tot geen mogelijkheden om dat verschil nog goed te maken.

De Belgische leider kende dan ook een rustige dag. Ook de vluchters hoefden zich richting Bremen geen illusies te maken, aan de gedoodverfde slotsprint kon niet ontkomen worden.

In die sprint was het uiteindelijk Arvid de Kleijn die zich op de borst mocht kloppen. De Nederlandse spurter van Tudor was duidelijk sneller dan Phil Bauhaus en Marius Mayrhofer, goed voor zijn vierde zege van het seizoen.

Van Wilder eindigde veilig in de buik van het peloton en mag op zijn 23ste zijn eerste eindzege in een rittenkoers op zijn palmares schrijven. Van Wilder liet de Vuelta in dienst van Remco Evenepoel aan zich voorbijgaan om dit jaar zelf als kopman zijn kans te gaan. Met succes dus.