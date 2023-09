Bergkoning Remco Evenepoel ziet nog twee kansen op ritwinst: "Morgen ga ik nog eens vollen bak"

Bij de collega's van de andere Vlaamse media ging Evenepoel nog door op de dominantie van Jumbo-Visma in deze Vuelta. Hoe kijkt hij daarnaar? "Het is heel sterk natuurlijk, maar veel heb ik er niet van gezien. Jumbo-Visma is de enige ploeg die verdient om deze Vuelta te winnen."

"Het maakt niet uit met wie, maar het zou wel heel mooi zijn mocht het met Kuss zijn. Dan hebben ze met drie verschillende renners een grote ronde gewonnen dit jaar. Het zal sowieso nog heel spannend worden tussen die drie."