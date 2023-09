Klare taal van (witte) Remco Evenepoel: "Ik moet gokken, anderen mogen ook eens iets doen"

Noteren we straks verschillen tussen de klassementsmannen? "Dat kan", antwoordde Remco Evenepoel vanmiddag. "Het zal afhangen van hoe Jumbo-Visma de koers aanpakt. Welke vlucht rijdt weg of heeft een ander team een plan?

"Mannen als Juan Ayuso en Enric Mas moeten tijd goedmaken. Ik denk dat zulke ploegen sneller iets zullen ondernemen dan Jumbo-Visma, al kijkt iedereen met een bang hartje naar vrijdag en zaterdag (de zware ritten in de Pyreneeën, red)."

"Iedereen zal wel een beetje koersen met de rem op, maar dat zijn meestal gevaarlijke dagen. Als je denkt dat er niets zal gebeuren, dan gebeurt er veel."

Wat weet Evenepoel over de slotklim? "Niet superregelmatig met een steile slotkilometer. Het is geen lange klim, vergelijkbaar met die in Andorra (waar hij won). Mocht het op een sprint aankomen, dan kan ik meedoen. Maar ik hoop op een vluchtersrit en dat verwacht ik ook."

Na de tijdrit is duidelijk dat Evenepoel moet opboksen tegen 3 kanjers van Jumbo-Visma. "Ik moet durven te gokken om andere ploegen uit hun kot te lokken", liet hij in zijn kaarten kijken.

"Ik ben niet de enige die deze Vuelta wil winnen of die het podium wil halen. Anderen moeten ook meekoersen: Ayuso, Mas, de mannen van Bora-Hansgrohe."

"Ik zal niet altijd het hooi op mijn vork nemen. Anderen mogen ook eens iets doen. Daarom proberen we deze week iets meer afwachtend en verdedigend te koersen. Of ik Sepp Kuss laat rijden? Neen."