Evenepoel optimistisch aan start van "belangrijk weekend": "Als er een kans ligt, ga ik die zeker pakken"

Het tikje van eergisteren deert Remco Evenepoel duidelijk niet. De kopman van Soudal-Quick Step verscheen vandaag gemotiveerd voor de microfoon aan de start van rit 8. "Ik kijk ernaar uit", vertelde hij meteen.

"De kans is wel groot dat de etappe gelijkaardig is aan die van enkele dagen terug. Een lange start en dan zullen er wellicht al gaatjes vallen op de eerste klim. We moeten dus aandachtig zijn vanaf de Vall d'Ebo."

Het plan is duidelijk, maar voor zijn koerstactiek wacht Evenepoel af hoe fris hij zich zal voelen. "We gaan ons vandaag niet laten verrassen, maar alles zal afhangen van het gevoel in de benen", stelt hij.

"Als die al wat vollopen door de inspanningen en het geweld tijdens de etappe, dan wordt het overleven. Maar als er nog iets in de tank zit, kan er zeker nog iets geprobeerd worden. Op de slotklim wordt het waarschijnlijk man tegen man."

Toch is onze landgenoot ook heel erg op zijn hoede voor de weersomstandigheden. "De banen zullen nat liggen", weet hij. "Dus het belangrijkste is dat we op de fiets blijven, maar als er een mogelijkheid komt, ga ik die zeker proberen te pakken."

Dat hij de rode leiderstrui niet meer om zijn schouders heeft, moet daarbij helpen. "Het is een groot voordeel dat ik niet meer de leider ben, maar hoe dan ook moet ik zorgen dat ik erbij ben en niet in de verdediging wordt gedrukt", klinkt het.

Aan de sfeer in het team zal het alvast niet liggen. "We hebben daarnet nog even de "Zorba" opgelegd op de bus voor onze Griekse trainer en er werd meteen gedanst", lacht Evenepoel.

Een goed voorteken?