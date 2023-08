Remco Evenepoel na "duidelijk niet zijn beste dag": "Deze tik komt niet aan"

"Het was van bij de start vol koers dus het was een heel moeilijke situatie om te controleren."

"Dit komt in de buurt van een van de zwaarste dagen in mijn carrière", opende Evenepoel.

De rode leiderstrui afstaan paste perfect in de plannen van Remco Evenepoel bij de start van etappe 6. Al was het achteraf toch moeilijk om van een geslaagde dag te spreken na een ware dollemansrit.

Mijn tempo was nog altijd heel stevig, maar de anderen waren gewoon beter

Soudal - Quick Step koerste een hele dag achter de feiten aan door de sterke kopgroep, met daarbij naast Sep Kuss nog 3 renners van Jumbo-Visma.

"Het vat was af op het einde. Niet dat ik helemaal ontplofte, ik zat wat geblokkeerd op hetzelfde tempo", gaat Evenepoel verder.

"Dat was nog altijd heel stevig, maar de anderen waren gewoon beter."

Primoz Roglic en Jonas Vingegaard pakken zo 32 seconden terug op de Belgische kampioen. Wat voelde Evenepoel toen Roglic versnelde?

"Pijn in de benen. Het is wel makkelijk om zelf het tempo te vinden op deze klim, het is ook niet dat ze direct een minuut wegreden."

"De schade is dus nog behoorlijk beperkt. Het was sowieso niet mijn beste dag, dat is duidelijk."

"Deze tik komt niet aan, de tik op mijn hoofd eerder deze week was harder", besloot Evenepoel met een lachje en een knipoog naar zijn botsing en val van maandag.