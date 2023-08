Jumbo-Visma pleegt coup: Roglic en Vingegaard smeren Evenepoel halve minuut aan, ploegmaat Kuss wint

Jumbo-Visma heeft de Ronde van Spanje in brand gezet. De Nederlandse formatie profiteerde optimaal van een zwak moment van Remco Evenepoel op de Pico del Buitre. De tandem Primoz Roglic-Jonas Vingegaard kwam 32 seconden voor Evenepoel over de finish. Als klap op de vuurpijl kon hun ploegmaat Sepp Kuss vanuit de vlucht ook nog winnen. De piepjonge Lenny Martinez is de nieuwe leider.