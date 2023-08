Jumbo-Visma tevreden na "perfecte dag": "We wilden Evenepoel onder druk zetten"

Sepp Kuss had in 2019 al eens kunnen winnen in de Ronde van Spanje, maar zijn 2e ritzege smaakte niet minder zoet.

"Het was een hele zware rit. We wisten dat het voor Soudal-Quick Step lastig zou worden om te controleren. Daarom wilden we hen testen door mee te gaan in de vlucht. Dat was het eerste doel."

Maar Kuss zat met meer in zijn hoofd. "Ik voelde mij een hele dag supergoed. Ik dacht voortdurend: wanneer kan ik aangaan en het verschil maken? Al heb ik tussendoor toch ook genoten."

Kuss staat in het klassement nu boven zijn kopmannen Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Zou hij deze Vuelta niet zelf kunnen winnen? "Nee, het is al ongelooflijk dat ik een rit kan winnen. Laat ons daar eerst van genieten. Ik weet zelfs niet eens waar ik sta in het klassement."