"Uiteraard logische keuze voor Sportman van het Jaar": hoe wereldtitel Neuville voor euforie zorgt in Wallonië

Een zucht van opluchting, die misschien onder de taalgrens nog iets luider was. Thierry Neuville mag zich na 5 vicewereldtitels eindelijk wereldkampioen rally noemen. Hoe zit het nu met de status van de Oostkantonner in Vlaanderen? Of wordt hij vooral in Wallonië gevierd? Sporza Daily zocht het uit.

Ook Deborsu, die zelfs geen grote kenner is van de rallysport, leefde enorm mee tijdens de WK-slotmanche in Japan. "Ik had enorm veel stress. Ik zag het opnieuw fout lopen", zei hij.

"Wallonië is al zo lang bezig met zijn inhaalrace", verklaart RTL-journalist Christophe Deborsu de feeststemming onder de taalgrens. "Hij heeft er 10 jaar voor moeten knokken, dus we zijn heel blij dat het eindelijk gelukt is om wereldkampioen te worden."

Zijn historische prestatie levert Neuville het etiket op van "Belgische sportlegende", zegt Deborsu. "Hij is nu de Eddy Merckx of de Nafi Thiam van zijn sport", klinkt het.



Een Belgische legende of toch vooral een Waalse legende? "Het is en blijft een Belgische overwinning", zegt Bernard Münster (63), die zelf jarenlang actief was in de rallysport. "Ik denk niet dat je het moet splitsen in Vlaams of Waals."

Toch is het opvallend dat Neuville vooral in Wallonië aandacht kreeg voor zijn wereldtitel. "Dat komt omdat er bij ons alleen in West-Vlaanderen - en in mindere mate in Limburg - rally's worden afgewerkt", weet Münster.

"In Wallonië passeert er overal wel eens een rally. De Vlaamse pers komt evenwel alleen maar kijken als Tom Boonen meedoet."