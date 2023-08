Evenepoel "niet meer boos", hoewel: "Het was te belachelijk voor woorden"

Of hij nog boos was? "Nee", zei Remco Evenepoel na een kleine pauze.

Of zijn woede terecht was? "Dat heb je toch gezien. Daar moet je geen uitleg meer bij geven."

Was de frustratie na de openingsrit dan toch nog niet volledig weggeëbd? Nog niet helemaal, zo bleek.

"Het was te belachelijk voor woorden", aldus Evenepoel. "Dan moet je nog weten dat we achteraf in het open verkeer, in het pikkedonker zonder straatverlichting terug naar de bussen moesten. Dat is schandalig."

Toch was Evenepoel nog tevreden over de ploegentijdrit. "Als we met evenveel licht rijden als Team DSM-Firmenich, doen we mee om te winnen."

"In de laatste 5-6 kilometer konden we de bochten niet meer inschatten. We konden niet veel risico's meer nemen. We mogen heel fier zijn en we tonen dat we op de afspraak zijn."