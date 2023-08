Renaat en José blikken terug op chaotische ploegentijdrit: "Men moet hier lessen uit trekken"

De Vuelta hield na lange tijd nog eens halt in Barcelona voor de Gran Salida en het werd een openingsdag om niet snel te vergeten. De vele regen en de duisternis zorgden voor slippers, schuivers én voldoende stof om over na te kaarten. "Als organisatie moet je ook nadenken over de duisternis."

Renaat Schotte: "Het ging maar over een ploegentijdrit van 14,8 km, maar wat hebben we allemaal gezien?" José De Cauwer: "En dan hebben we nog weinig gezien. Ik kan me voorstellen dat er nog veel meer gebeurd is: valpartijen, schuivers... Geen makkelijke regie." Renaat: "Was dit verantwoord?" José: "Eigenlijk moet je dit soort zaken verbieden in een ploegentijdrit met zo veel bochtenwerk in een stad. Als organisatie moet je ook nadenken over de duisternis. Je rijdt naar donkere gaten toe. Het asfalt wordt alsmaar zwarter en zwarter, ik kan me voorstellen dat dat geen comfortabele manier is om te koersen."

"Draaiboek opstellen voor ploegentijdritten in een stad"

Renaat: "Moeten we deze wielerbladzijde uit de geschiedenis van de Ronde van Spanje zo snel mogelijk omdraaien?" José: "Men moet hier gewoon lessen uit trekken. Misschien moet men een draaiboek gaan opstellen over ploegentijdritten in een stad. Want het is niet de eerste keer, ze zijn hier nog al gevallen in een openingsploegentijdrit." "Het blijft een gevaarlijke discipline. De renners proberen zo dicht mogelijk bij elkaar te rijden, al was het vandaag wel totaal een ander verhaal natuurlijk." Renaat: "Is iedereen die ongehavend de streep bereikt heeft, de winnaar?" José: "In het verhaal van Remco Evenepoel wel. In het verhaal van Primoz Roglic weet ik niet wat er allemaal gebeurd is. Stel dat je de Vuelta verliest met 20 seconden, dan ga je wel terugkijken naar deze openingsetappe." Renaat: "Is het voor de favorieten een zegen dat de leiderstrui bij Team DSM zit?" José: "Ja, maar dat kan morgen al anders zijn. Naar het einde toe zijn er bonificatieseconden te verdienen en kan Milesi dan overleven? Of neemt een van zijn ploegmakkers over?"

Renaat: Remco Evenepoel wordt genoemd als de morele winnaar na dag 1. Of zie jij nog een andere winnaar? José: "Zet daar Enric Mas ook maar bij als Spanjaard."