DSM-Firmenich wint kletsnatte Vuelta-ploegentijdrit, Remco Evenepoel en co doen beter dan Jumbo-Visma

De 1e rit van de Vuelta in een notendop:

Tal van slippers en valpartijen in openingstijdrit

Wie anders dan Team Jumbo - Visma zou de ploegentijdrit in Barcelona kunnen winnen?

De weergoden wilden alleen wel een woordje meepraten, de hemelsluizen stonden al van bij het begin van de rit wagenwijd open.

Het was die andere Nederlandse formatie, Team DSM, die het best uit de startblokken schoot. Romain Bardet en co. begonnen als tweede team aan hun chrono en lieten meteen een prima richttijd optekenen.

Ook daarna bleven de regenwolken hangen boven Barcelona, waardoor de wegen steeds gladder werden. Het begon nog met slippertjes, maar al snel veranderde dat in de ene schuiver na de andere.

Laurens De Plus was het grootste slachtoffer, zijn Vuelta zit er al op voor hij goed en wel begonnen was. INEOS Grenadiers moest na die snelle valpartij tevreden zijn met een uiteindelijke 8e plaats in de daguitslag.