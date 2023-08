Remco Evenepoel woest na pikdonkere tijdrit: "Dit was op leven en dood, we konden niks zien"

"Dit was shit, we konden niets zien." Een furieuze Remco Evenepoel maakte ostentatief misbaar naar de camera na de ploegentijdrit in de Vuelta. De kopman van Soudal-Quick Step reed een goede tijd met zijn team, maar dat was even bijzaak.



"We zagen geen steek in de kleine straten in de stad. Het was super gevaarlijk. Dit was belachelijk", fulmineerde Evenepoel wat later tegenover de pers. "We gingen super voorzichtig in de bochten, want we zijn hier voor een klassement. Je wil niet vallen op dag één."



"Jullie hebben allemaal lichten aan staan boven jullie camera's, dat zegt genoeg. Het is gewoon donker. Kan je je voorstellen hoe het is om in het wiel te zitten en dan ook nog constant water in je gezicht te krijgen? Je ziet geen meter voor je."