Remco Evenepoel met 2 hechtingen aan de start: "Het mag iets kalmer vandaag"

Remco Evenepoel start vandaag met een plakker op zijn hoofd. De Belg knalde na zijn overwinning gisteren vol op een vrouw van de lokale politie en viel stevig.

"De schade is niet al te groot met enkel 2 hechtingen aan de buitenkant, dat is alles. Ik heb geen spierpijn", klonk het vanmiddag positief.

"Ik heb de beelden nog eens bekeken en van bovenaf is duidelijk dat de afstand na de finish te kort was gisteren. De organisatie heeft zich er voor geëxcuseerd, ik denk dat ze beseffen dat ze in de fout zijn gegaan."

"De dag is voorbij, shit happens. Vandaag is een nieuwe dag, ik kijk alleen maar vooruit vanaf nu. Er zijn ergere dingen in het leven dan een gaatje in het hoofd, al bij al heb ik dus geluk gehad", beseft Evenepoel.