Opnieuw ellende voor Evenepoel, die na de finish vol op een vrouw knalt: "Begin er genoeg van te krijgen"

Geen dag zonder drama voor Remco Evenepoel in de Vuelta, lijkt het wel.

De Belgische kampioen kwam seconden na zijn zegegebaar sneller dan gewild tot stilstand. In de opeengepakte menigte na de finish botste de ritwinnaar tegen een vrouw in politiejas, met een lelijke val tegen een hekken tot gevolg.

Het bloedende gezicht op de TV-beelden deed even het ergste vermoeden, maar nadien kon Evenepoel toch zijn plichtplegingen vervullen.

De winnaar zag wel dat de Vuelta-organisatie weer in de fout ging: "Zo'n supermooie zege en dan was er jammer genoeg te weinig ruimte na de finish", sakkerde Evenepoel.

"Ik hoorde dat mijn verzorgers nog gevraagd hadden om op te schuiven, maar het werd weer niet geaccepteerd. Het is nu al de derde dag op rij dat er iets moet gebeuren. It's breaking my balls."

Vrij (en proper) vertaald: Evenepoel begint stilaan genoeg te krijgen van de nonchalante Spaanse organisatie.

"Of ik geen tijd had om te remmen? Ik moet eerst mijn handen omhoog steken. Iedereen ging wel opzij, maar er stond nog een vrouw. Gelukkig is alles in orde."