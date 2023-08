Patat! Remco Evenepoel wint overtuigend eerste klimexamen, maar valt na de finish

Geraint Thomas zakte bij de eerste aankomst bergop al door het ijs en verloor 47 seconden op ritwinnaar Remco Evenepoel.

"Ik voelde me oké tot we bij de slotklim kwamen, waar ik voelde dat ik niet voldoende in de benen had om te pushen", zo reageerde hij na de rit.

"Het tempo lag te hoog en ik had het niet in me vandaag. Maar het is natuurlijk nog vroeg en we hebben nog 16 zware dagen te gaan. We zullen gewoon blijven vechten."