Hoe late reglementswijziging val van Evenepoel in de hand werkte: "Daarom stond er zó veel volk op straat"

Opnieuw eiste de organisatie in de Vuelta de hoofdrol op.

"Het is nu al de derde dag op een rij dat er iets moet gebeuren. It's breaking my balls", foeterde ook Remco Evenepoel gisteren na zijn valpartij voorbij de finish van de derde etappe.

Deze keer was de aankomstzone voer voor discussie in de Vuelta. Die was verraderlijk kort en ongewoon dichtbevolkt.

"Er is hier veel meer chaos dan in pakweg de Tour de France", voelt ook onze man in Spanje, Kristof Meul. "Daar weet je perfect wat kan en niet kan. Hier veranderen de regels te pas en te onpas, én vaak nog in de loop van de rit. Net zoals gisteren..."

Zo kreeg hij om 16 uur plots te horen dat er geen aparte mixed zone voorzien was. "Iedereen mocht dus gewoon op de straat na de finish lopen", legt Meul uit. "In de Tour mogen daar enkel de verzorgers en de rechtenhoudende media staan. Gisteren mocht ook de rest daar plots plaatsnemen."

"Normaal gaat zo'n mensenzee open wanneer er een renner aankomt, maar nu was het dus echt zeer druk na de finish. Die vrouw zag Remco niet afkomen en Remco zag die hekken achter de mensenhaag niet staan."