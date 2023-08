Renaat en José zagen "sprint uit het boekje": "Alsof de rest niet meedeed, met de vingers in de neus"

Heel even leek de eerste bergetappe in de Vuelta een muis te baren, maar dat was buiten de spetterende ontknoping gerekend. Renaat Schotte en José De Cauwer bespreken de tumultueuze slotfase in Andorra Arinsal. "Remco Evenepoel stak er gewoon bovenuit."

"Een sprint uit het boekje"

Renaat: "Hoe straf is wat we gezien hebben? Dit is uitpakken." José: "Ja, al is het geen inspanning waarbij Remco Evenepoel de hele boel heeft weggereden. Hij was heel makkelijk mee en dat sprintje was er eentje uit het boekje." Renaat: "Hij bleef heel kalm en niemand was opgewassen tegen zijn eindschot. Heb je hem bergop al zo zien sprinten?" José: "Neen, maar dit is ook nog maar de eerste echte dag. Niemand wilde voluit gaan, het was vooral om ritwinst te doen. Het leek alsof de anderen niet meededen, maar dat deden ze wel. Evenepoel stak er gewoon bovenuit." "En het was duidelijk dat hij de laatste bochten kende. Hij won met de vingers in de neus, misschien zelfs net iets te lang..."

"Je belandt niet per ongeluk in de leiderstrui"

Renaat: "Zal die val gevolgen hebben?" José: "Neen, dat zal hij snel vergeten. Al zal hij de volgende keer misschien minder lang met zijn armen in de lucht hangen. Die uitloopstrook was korter dan verwacht." Renaat: "Hij pakt 1 seconde in de sprint. Wat zegt dat?" José: "Dat de rest niet meekon. Hij sprint Jonas Vingegaard gewoon uit het wiel. Dat zegt meer dan voldoende." Renaat: "Wat doet hij nu met het rood?" José: "Er volgen nu 2 sprintersritten. De controle zal er van die ploegen zijn. Evenepoel heeft zelf gezegd dat hij die trui niet met hand en tand zou verdedigen. Als het goedkoop kan, oké, maar hij zal zeker zijn ploeg niet opofferen." "Hij kan perfect tijd nemen op concurrenten zonder zelf aan de leiding te staan. Dat is de kunst van een grote ronde." Renaat: "Is hij per ongeluk in het rood geglipt door de jacht van UAE op de kopgroep?" José: "Je belandt niet per ongeluk in de leiderstrui. Hij kon moeilijk de etappe laten liggen. Dat doet niemand. En ze kunnen de trui op een goeie manier afgeven, al gebeurt dat niet te vaak. Ik wil het nog wel zien waar en wanneer."

"We mogen hier nog geen conclusies uit trekken"

Renaat: "Kijken we naar de concurrentie: Jumbo-Visma was sterk, maar Primoz Roglic eindigt op een aankomst die hem ligt na Vingegaard." José: "Roglic reed een ietwat aparte koers. Hij zat altijd een tikkeltje verder dan Vingegaard. Die was de meest gretige. Maar ik zou er zeker nog geen conclusies uit trekken, helemaal niet." "Juan Ayuso koerst gretig, UAE was sterk in de beedte. En daar moet Soudal-Quick Step gebruik van maken." Renaat: "Geraint Thomas verloor 47 seconden." José: "Dat interesseert me geen snars en dat zeg ik omdat ik veel meer plezier beleef aan de uitslagen van Cian Uijtdebroeks (8e) en Steff Cras (13e)." "Uijtdebroeks deed mee, hij hing er niet gewoon aan. Hij had al een redelijke status in zijn ploeg en het is nog niet de derde week, maar het is een formidabele opsteker." Renaat: "Tot slot: wat denkt de concurrentie nu van Evenepoel? Hoe moeten zij dit tackelen?" José: "Ze gaan niets tackelen en voorlopig zullen ze alles laten gebeuren. Evenepoel heeft duidelijk zijn visitekaartje afgegeven. Niet dat dat nu ineens belangrijker is dan voor de start van de Vuelta, want men kent hem, hé. Hij kan niet meer verrassen."

