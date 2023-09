Jesus Herrada veegt de Spaanse nul weg, passieve favorieten testen elkaar niet en slenteren naar de top

17 uur 10. Enkel een rustig sprintje tussen de favorieten in de laatste meters.

Herrada schrijft de 11e etappe van deze Vuelta dus op zijn naam en neemt zo ook de bolletjestrui over. In het peloton baarde de slotklim een muis.

De voorsprong van Uijtdebroeks wordt uiteindelijk nog serieus ingeperkt. Evenepoel wint het sprintje van het peloton, maar iedereen zat in zijn wiel. Geen tijdsverschillen, dus.

Merkwaardige ontknoping in het peloton.

Uijtdebroeks zou al 34 seconden verzameld hebben en doet zo een mooie zaak in het klassement. In het peloton blijft het bijzonder kalm.

17 uur 03. Uijtdebroeks met 14 seconden! In het peloton zien we intussen dat Uijtdebroeks is weggesprongen! Kan hij wat seconden terugnemen en zo richting de top 10 sluipen? .