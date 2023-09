Remco Evenepoel: "Sprintje? Er zat geen filosofie achter, het stelde niet veel voor"

Remco Evenepoel kon duidelijk leven met het verhaal van de 11e etappe. "Er was een goeie vlucht met Geraint Thomas als kortste man in het klassement, maar hij staat al op bijna 14 minuten. Er was dus geen gevaar."

"Het was een rustige dag, ook in het peloton. Alles zat vast op de klim. Ik ben de dag gewoon goed doorgekomen."

Wat moeten we denken van dat sprintje op het einde? "Je doet het beter gewoon zelf dan dat je verrast wordt langs achteren en op een gaatje eindigt. Het stelde niet veel voor, het was de snelheid hoog houden. Er zat niet echt een filosofie achter. Ik wilde eerder zo snel mogelijk de finish halen."

Was dit dat een trainingsritje? "Het eerste uur was toch pijnlijk. Er werd gekoerst voor de vlucht. De start was niet echt aangenaam, maar ik kwam er helemaal door op het einde. Het ziet er goed uit. Als het morgen rustig is, hoop ik klaar te zijn voor de Pyreneeën vrijdag en zaterdag."

Vanuit de buik van het peloton wordt gemeld dat er behoorlijk veel zieke renners zijn. "Dat er gehoest wordt? Dat heb ik nog niet gehoord of gezien. Dan moet ik vooraan blijven rijden, hé", knipoogde de witte trui.