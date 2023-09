Moet Evenepoel schrik hebben voor rode trui Kuss? "Denk dat ik hem in de tijdrit 2 minuten kan aansmeren"

Sepp Kuss is al aan zijn derde grote ronde bezig dit seizoen. Als luitenant van Primoz Roglic werd hij 14e in de eindstand van de Giro, als luitenant van Jonas Vingegaard eindigde hij 12e in de Tour.



Voor de Ronde van Spanje hield niemand rekening met de Amerikaan, maar na 8 etappes staat hij wel comfortabel aan de leiding, met 2'31" op Evenepoel en nog iets meer op zijn ploegmaats Roglic en Vingegaard.

"Het kan dat hij nu de kopman van Jumbo-Visma wordt", zegt Remco Evenepoel over de situatie. "Maar ik denk wel dat ik hem dinsdag in de tijdrit een minuut of 2 kan aansmeren."

Maar eerst moeten Evenepoel en co nog de bergrit naar Collado de la Cruz de Caravaca af zien te werken. "Opnieuw een lastige aankomst", weet Evenepoel. "En in het eerste deel van de etappe moeten we ook rekening houden met de wind."

De Belgische kampioen hoopt dat de afwikkeling van de zaterdagrit hem een extra prikkel zal geven. Evenepoel eindigde 2e, maar wist niet dat ze voor de zege aan het sprinten waren.

"Het was gewoon een klein foutje. Een onoplettendheid van mij in combinatie met het lawaai van het volk. Maar, nieuwe dag, nieuwe kansen."