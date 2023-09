Remco Evenepoel: "Niet eenvoudig om telkens een plan te bedenken om Jumbo-Visma te kloppen"

clock 15:30 15 uur 30. Tot slot kijkt Evenepoel nog vooruit naar de tweeling in de Pyreneeën met onder meer de Tourmalet. "Daar zullen de verschillen voor het eerst groter zijn dan 10 seconden." Dat was het einde van de persbabbel. . Tot slot kijkt Evenepoel nog vooruit naar de tweeling in de Pyreneeën met onder meer de Tourmalet. "Daar zullen de verschillen voor het eerst groter zijn dan 10 seconden." Dat was het einde van de persbabbel.

clock 15:27 15 uur 27. Wie start morgen net voor Remco Evenepoel? Mikel Landa, toekomstig ploegmaat. Kan hij als lokaas fungeren? "Ik heb hem al gestuurd: je moet wachten of je mag niet komen. Neen, da's niet waar. We zijn professioneel genoeg om heden en toekomst te scheiden." Misschien kan het later nog? "Er kunnen situaties voorvallen waarbij iemand de andere uit de shit moet helpen. Maar als hij zelf goed staat, zou het niet eerlijk zijn. Daar hoop ik dus ook zeker niet op."

clock 15:25 15 uur 25. Waar ik morgen op mik? Ritwinst is het eerste doel. Qua tijdsverschil probeer ik gewoon zo veel mogelijk te pakken. Een halve minuut zou heel goed zijn, maar dat is hoog gemikt. De anderen zijn in vorm. . Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

clock 15:23 15 uur 23. Evenepoel rijdt morgen in zijn regenboogtrui. "Dat stemt me tevreden. Dat zal me extra motivatie en extra watt'jes geven." Ei zo na moest hij als leider in het bergklassement rijden en kreeg hij dus niet zijn vertrouwde kledij. "Het is makkelijk gezegd dat een pak van de organisatie trager is. Kijk naar de voorbije grote rondes: Vingegaard won in de Tour, ik in de Vuelta. Dat is kort door de bocht, een beetje flauw. Ik kan me zelf snel aanpassen. Ik zou er geen probleem van gemaakt hebben."

clock 15:21 15 uur 21. Remco Evenepoel praat nog eens over het parcours van de tijdrit: "Het is vergelijkbaar met het parcours van vorig jaar. Na een technisch stuk heb je een klimmetje, een afdaling en dan is het zo goed als rechtdoor. Het wordt een snelle tijdrit. Ik denk dat een echte specialist zal winnen."

clock 15:21 15 uur 21. Mijn training vanochtend op de rollen? Een halfuurtje, rustig. . Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

clock 15:18 15 uur 18. Voor onze collega's van de RTBF schakelt Evenepoel over van Engels naar Frans. "Ik zou morgen graag winnen, zeker in de regenboogtrui. Maar ik denk niet dat de chrono dit jaar cruciaal is in deze Vuelta. Al wordt het natuurlijk een belangrijke dag." Evenepoel staat 4e in de stand. "Ik ben gelukkig en tevreden met de resultaten tot dusver en met hoe we gereden hebben. Het half minuutje op mijn slechte dag is jammer. Anders zou ik 40 seconden voorsprong gehad hebben, maar dat hoort bij een grote ronde." "Het is een lastige en afmattende openingsweek geweest, maar we mogen content zijn en we proberen op dat elan door te gaan."

clock 15:16 15 uur 16. Wat denkt hij over week 2 met veel zware en lange cols? "Dat is nog een vraagteken", zegt hij. "De volgende test wordt op beklimmingen van 45 minuten tot een uur. Dat moet me normaal wel liggen, zo'n inspanning. Denk aan de WK-tijdrit, dat was zowat dezelfde duur. Ik ben benieuwd hoe ik zal reageren als die cols elkaar opvolgen. De voorbereiding was er goed op afgestemd."

clock 15:11 15 uur 11. Wie mijn grootste uitdager is? Eén naam noemen is moeilijk. Ik ben de eerste van de favorieten in het klassement en we staan allemaal dicht bij elkaar. Mannen als Mas, Ayuso en Almeida kunnen ook voor mij belangrijk zijn. We moeten soms proberen samen te werken. . Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

clock 15:09 15 uur 09. Remco Evenepoel is niet de enige youngster die uitblinkt, kijk naar Cian Uijtdebroeks. "Hij doet het prima, maar het is logisch dat het wat lastiger gaat aan het einde van zo'n lange en zware week. Jongeren zoals hij weten wat ze moeten doen, maar een grote ronde duurt 3 weken. Ze zijn alleszins goed begonnen."

clock 15:05 15 uur 05. Hoe kijkt Remco Evenepoel naar zijn rivaal Sepp Kuss? "Hij is een van de beste klimmers ter wereld. Als hij een goeie tijdrit rijdt, wordt hij een belangrijke klant, al kwam hij de voorbije dagen wat in de problemen. Ik beschouw hem voorlopig meer als een outsider binnen Jumbo-Visma." "Maar het is niet makkelijk om te koersen tegen 3 sterke klimmers. Het is niet eenvoudig om telkens met een plan te komen om hen te kloppen, zeker als ze goed samenwerken zoals ze nu doen. Maar dat wisten we al voor deze Vuelta."

clock 15:03 15 uur 03. Het parcours lijkt niet al te technisch. Ik heb nog niet kunnen verkennen. De eerste 5 kilometer zijn behoorlijk technisch in het centrum met een klimmetje, daarna minder. Maar het zal sowieso een snelle tijdrit worden. Er kunnen verschillen gemaakt worden. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

clock 15:01 15 uur 01. Morgen staat de tijdrit op het programma. "We zijn gisteren rond 23 u aangekomen in het hotel", legt hij uit. "De aanloop is anders dan bij het WK tijdrijden. Er zit al vermoeidheid in het lichaam na 9 dagen. Maar het is een beetje zoals vorig jaar."

clock 15:00 15 uur . Remco Evenepoel is stilaan klaar om vanuit zijn hotel de vragen van de media te beantwoorden.