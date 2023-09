Remco Evenepoel traint op de rollen, ploegleider: "Hadden getekend voor deze stand van zaken"

"Het is al wat geweest in deze Vuelta. Onze ploegbus had pech, we hadden zieke renners. We hebben al veel stress gehad."

Die werd gisterenavond nog verlengd met een lastige vliegreis. Sommige ploegen hadden pech en landden niet in Valladolid, wel in Madrid.

"De rustdag is zeer welkom", glimlachte ploegleider Klaas Lodewyck rond het middaguur in het hotel van Soudal - Quick Step .

Ondanks dat hindernissenparcours staat Remco Evenepoel er nog altijd prima voor. Hij is 4e in de stand op 2'22" van leider Sepp Kuss en heeft een buffer van 7 seconden op Primoz Roglic en 11 seconden op Jonas Vingegaard.

"Of we voor deze stand van zaken getekend hadden? Eigenlijk wel. We zijn zeer tevreden. De tijdswinst van Kuss donderdag was niet voorzien, maar is er gekomen door omstandigheden."

"Wij zijn bezig met de tijdrit van morgen en dan zien we waar we staan. Of Remco 2 minuten kan pakken op Kuss? Daar geloof ik zeker in. Of het zo zal zijn, moet morgen blijken."

"We proberen te winnen en Remco is gemotiveerd voor zijn eerste tijdrit als wereldkampioen. We streven de perfectie na en dan zien we wel."