Week 2 in de Vuelta: tijdrit, waaierkans, Tourmalet en afzien in de Pyreneeën

Dinsdag 5 september: 10e etappe: de enige individuele tijdrit

De vorige tête-à-tête met hun tijdritfiets roept bij veel renners wellicht nog nare herinneringen op. In Barcelona was het ter land, ter zee en in de lucht, maar in Valladolid krijgen we normaal gezien geen tweede waterballet.

Een tijdrit in Valladolid, het is geen primeur voor de 78e Vuelta. En meer dan eens werd de Ronde van Spanje in het verleden bij een van die chronobezoekjes een beslissende richting uitgestuurd.

Pakt Remco Evenepoel hier uit in zijn eerste officiële optreden als wereldkampioen en moet de rest inpakken?

Vorig jaar zette hij dichtste concurrent Primoz Roglic in Alicante (ook toen was dat de 10e etappe na de eerste rustdag) op 48 seconden.

De afstand van de tijdrit was toen iets groter (30,9 kilometer tegenover 25,8 kilometer nu), maar ook deze onderneming is biljartvlak op wat draaien en keren en een hupje in het begin na.

Live op VRT 1 vanaf 15.50 u