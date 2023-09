Wielrenner Nathan Van Hooydonck gereanimeerd na auto-ongeval

Slecht nieuws uit de wielerwereld. Jumbo-Visma-renner Nathan Van Hooydonck is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een auto-ongeval in Kalmthout. De renner zou een hartaanval gekregen hebben achter het stuur en daardoor de controle over de wagen zijn kwijtgeraakt. Zijn hoogzwangere vrouw zat naast hem in de auto, zij moest ter controle naar het ziekenhuis.