Zonder ster naar Japan: Britt Herbots past ook voor olympisch kwalificatietoernooi met buikspierblessure

Haar afwezigheid tegen Turkije in de 1/8e finales van het EK was een slecht voorteken, nu moet Britt Herbots definitief afzeggen voor het olympisch kwalificatietoernooi in Japan.

De Yellow Tiger begon aan het toernooi met een lichte buikspierblessure, maar speelde wel nog de eerste vier groepswedstrijden tegen Hongarije, Slovenië, Oekraïne en Polen.

Tegen topland Servië kreeg ze rust, maar de scheur in haar buikspier was te groot om nog verdere risico's te nemen.

Zo ook op het aankomende toernooi. Vanaf komende zaterdag, 16 september, ontmoeten de Belgische volleybalvrouwen 7 toplanden in de aanloop naar de Spelen van Parijs.

Openen doen ze - zonder Herbots - tegen Bulgarije, daarna volgen er wedstrijden tegen Puerto Rico, Argentinië, Peru, gastland Japan, Brazilië en Turkije.

De spelen halen wordt dus een aartsmoeilijke opdracht. De Belgen willen vooral goed presteren tegen lager gerangschikte landen om zo punten te sprokkelen voor de wereldranking en hun positie te verbeteren.