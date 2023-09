Belgische volleybalvrouwen verliezen van Japan, olympisch ticket buiten bereik in Tokio

Met nederlagen tegen Argentinië en Puerto Rico hadden de Belgische vrouwen, zonder de geblesseerde sterspeelster Britt Herbots, het zichzelf moeilijk gemaakt in Tokio. In een van hun slotwedstrijden moesten ze stunten, maar dat lukt niet.

Vanmiddag was gastland Japan te sterk in 3 sets. In de eerste set (28-26) speelde België aardig mee, daarna was de thuisploeg duidelijk sterker (25-18 en 25-14).

De winnaar en de runner-up van het kwalificatietoernooi in Tokio gaan volgend jaar naar de Olympische Spelen. België zal de top 2 niet meer halen.

Via de ranking krijgt het nog een waterkans om Parijs te halen.