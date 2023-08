Servië blaast Yellow Tigers, zonder Britt Herbots, van het veld in laatste groepsmatch

Einde van de wedstrijd. In ruim een uurtje volleyballen heeft Servië getoond dat het op een ander niveau speelde dan de Yellow Tigers. België liep van het eerste tot het laatste punt achter de feiten aan. Geen schande tegen de wereldkampioen, die zich ook op het EK bij de favorieten schaart na een indrukwekkende groepsfase.

21 uur 15. Servië op een ander niveau: 25-19. Einde van de wedstrijd. In ruim een uurtje volleyballen heeft Servië getoond dat het op een ander niveau speelde dan de Yellow Tigers. België liep van het eerste tot het laatste punt achter de feiten aan. Geen schande tegen de wereldkampioen, die zich ook op het EK bij de favorieten schaart na een indrukwekkende groepsfase. .

21 uur 13. Machtballen Servië: 24-17. Rampelberg raakt niet meer bij de bal. Servië is klaar om de wedstrijd uit te serveren. .

21 uur 06. Tempoversnelling Servië: 17-12. Popovic die erop los knalt, een strakke service die voor problemen zorgt en een blok dat wel een muur lijkt. De Belgen ondergaan een sterk moment van Servië in de derde set: 17-12. .

21 uur 02. Popovic speelt een magistrale wedstrijd op de middenpositie bij Servië. Verrassend genoeg scoort ze niet en maakt Manon Stragier er met een knal 11-10 van. Een punt later zet ze dat wel recht met een ongrijpbare bom: 12-10. .

20 uur 58. Het gaat gelijk op in de derde set, kunnen de Tigers eens afstand nemen?

20 uur 57. Servië raakt nog niet uit de tang van de Tigers. Even de evenknie van de wereldkampioen. Hoe lang houdt België dit vol? 6-6. .

20 uur 53. Net als in set twee klampen de Belgen aan in het begin. Van Avermaet gebruikt de handen van het Servische blok voor 4-4. .

20 uur 50. Tigers voor het eerst op voorsprong: 0-1. Marlies Janssens levert een bal perfect af in het hoekje van het veld. 0-1, de Belgen proeven voor het eerst van de voorsprong. .

20 uur 46. Servië is een ploeg van het allerhoogste niveau. Wij moeten beter gaan serveren om iets te rapen vandaag. Kris Vansnick.

20 uur 44. Meteen raak: Servië pakt tweede set. Twee keer 25-13. De waardeverhouding tussen de Yellow Tigers - zonder Herbots - en de wereldkampioen wordt via de stand goed weergegeven. .

20 uur 38. Er zit te veel afval in het spel van de Belgen, die het te vaak willen forceren. 18-10, Kris Vansnick wil zijn team even kalmeren in de time-out. .