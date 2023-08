Raakt talisman Britt Herbots op tijd fit voor olympisch kwalificatietoernooi? "Het zal heel nipt zijn"

"Het zal heel nipt en heel zwaar zijn", geeft ze toe. "Misschien net wel of net niet. En dan nog zal ik moeten oppassen. Het is heel dubbel. Ik wil mee voor de ploeg, anderzijds weet ik dat ik beter wat tijd voor mezelf zou nemen om volledig te herstellen."

Nu zou Britt Herbots naar schatting twee weken in de lappenmand liggen. Is ze dan weer net op tijd fit om de Yellow Tigers te helpen in het olympisch kwalificatietoernooi in Japan (16-24 september)?

Had ze de pijn kunnen verbijten voor enkele minuten op het terrein? "Nee, het ging echt niet", aldus Herbots. "Er zit een scheurtje in mijn buikspieren. Qua pijn valt het nog mee, maar het zou een groot risico zijn op een zwaardere blessure en een heel lange revalidatie."

"Dat is jammer voor mezelf, de ploeg en de supporters", vertelt ze. "Ik had er zo graag bij willen zijn. Als je Paleis 12 dan binnenwandelt, pikt het hard dat je er niet bij kan zijn."

Herbots: "We zijn niet in onze WK-vorm geraakt"

De achtste finales halen was de minimale ambitie van de Yellow Tigers, maar stiekem hadden ze van meer gedroomd voor eigen publiek. De nederlaag tegen Oekraïne in de groepsfase spookte nog door het hoofd van Herbots.

"Die wedstrijd heeft veel bepaald. Daar blijf ik op terugvallen", zegt ze. "Dan hadden we een heel ander parcours kunnen afleggen. Met een zege worden we 3e en nemen we het in de achtste finales op tegen Tsjechië in plaats van Turkije."

Nu waren de achtste finales het eindstation. Een teleurstelling voor een ploeg die 9e werd op het WK? "We zijn niet in onze WK-vorm geraakt", aldus Herbots. "We waren niet zo goed als vorig jaar, daar moeten we eerlijk over durven te zijn."

"Op het WK zijn we door een aantal wedstrijden in een goede flow geraakt. Op het EK brachten de eerste matchen ons niet op het vereiste niveau tegen Oekraïne. Tegen Turkije vielen de puzzelstukjes, die in de groepsfase niet samenvielen, nu wel samen."

Aan bondscoach Kris Vansnick lag het niet, denkt Herbots. "Het zit goed met Kris. We hebben goede stappen gezet, al hebben we dat hier niet altijd getoond. Het gevoel van de groep zit goed, dat is ook belangrijk. Hij heeft een geweldige job gedaan, ondanks alle omstandigheden."