Remco Evenepoel verliest 27 minuten op complete offday, ploegleider: "Geen ziekte, gewoon een slechte dag"

Voor Remco Evenepoel is zijn eerste kennismaking met de Pyreneeën in de Vuelta een ontnuchtering van jewelste geworden. Op de Col d'Aubisque begon zijn inzinking, op de Tourmalet eindigde hij op 27'05" van ritwinnaar Jonas Vingegaard.

Wat was er aan de hand? Compleet leeg of ziek? Een antwoord kwam er niet, want Evenepoel trok wat warme kledij aan en zette dan de afdaling in zonder een woord te lossen.

Ploegleider Klaas Lodewyck was de spreekbuis in het persbericht. "Er valt niet veel te vertellen. Het was gewoon een slechte dag voor Remco. Hij was niet ziek of geblesseerd."

"Het is jammer, maar zoiets kan gebeuren. Je koerst niet op een simulator en we zijn allemaal mensen. We zullen vanavond samenzitten en kijken dan voor onze doelen in het vervolg van deze Vuelta."

"Een slechte dag in zo'n rit is moeilijk", reageerde ploegmakker Pieter Serry. "We hebben gevochten, maar als het niet gaat, dan gaat het niet. Hij zei gewoon "sorry"."

"Wat moet hij ook zeggen? Het is geen schande. We hebben ons best gedaan. Het is niet omdat het vandaag niet lukt, dat het in de toekomst ook niet meer zal lukken. We proberen de knop om te draaien en voor ritzeges te gaan."