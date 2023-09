Jonas Vingegaard trekt de strop van Jumbo-Visma nog wat strakker, Remco Evenepoel kraakt en Cian Uijtdebroeks imponeert

De Vuelta is van Jumbo-Visma na een 1-2-3'tje. De loodzware Pyreneeënrit naar de Tourmalet heeft de dominantie van de Nederlandse topploeg nog wat meer in de verf gezet. Tourwinnaar Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) soleerde naar de ritzege en speelt weer meer in het klassement. Die rode stand wordt nog altijd aangevoerd door ploegmakker Sepp Kuss, Jumbo-Visma bezet zelfs de volledige top 3. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) kwam zijn Waterloo al vroeg tegen, Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) werd uitmuntend 5e.