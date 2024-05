Cian Uijtdebroeks relativeert tijdsverlies: "Als dit mijn slechte dag is, dan ben ik tevreden"

Cian Uijtdebroeks heeft de eerste klautertocht na de rustdag niet zonder schade afgesloten. De witte trui gaf niet de beste indruk op de Bocca della Selva en moest in de slotfase de kopstukken laten rijden. Hij verloor 13 tellen op Tadej Pogacar en co., maar blijft in het wit. "Het is geen drama", reageerde hij.