BEKIJK: Game over! Remco Evenepoel lost al op de Col d'Aubisque en verliest 27 minuten

Er leek geen vuiltje aan de lucht. "Ik voel positieve stress. Ik heb verkend en ik weet wat me te wachten staat. Het is spannend om hier te starten."

"Het wordt een big day", vertelde hij vanmiddag nog voor de Vuelta-microfoon voor zijn kennismaking met de brutale kanjers in het Franse hooggebergte.

Op de top was zijn achterstand al aangekoekt tot 1'20", aan de finish bedroeg de rekening liefst 27'05". Hij staat nu 19e.

De verklaring werd snel zichtbaar: Remco Evenepoel kapseisde en zat zichtbaar af te zien in zijn witte trui. Op 89 kilometer van de finish was zijn Vuelta naar de vaantjes.

João Almeida (ziek en keelpijn) was de eerste topper die op de Col d'Aubisque verrassend snel in de problemen kwam, maar de verbijstering was compleet toen een beetje later ook veel volk van Soudal - Quick Step de rol moest lossen.

"Is hij ziek? Er zal volop gespeculeerd worden", vroeg Renaat Schotte zich af. "Het kunnen nog lange kilometers worden."

"Alleen hij of de dokter kan klaarheid scheppen. En het is nog een hele lange week, hé. Het is hier nog niet voorbij", vulde José De Cauwer aan.

"Je zit met het gevoel dat hij hier de Vuelta verliest. Dat is de logische conclusie. Het is geen tikje, wel een tik. Het is jammer. Voor hemzelf en voor zijn ploegmaats."

"Dit was een nieuw hoofdstuk in zijn carrière, maar het kan een kortverhaal worden", aldus Schotte. "Dan zit je meteen met het gevoel dat er iets aan de hand moet zijn."

Bij Eurosport vertelde ploegmanager Patrick Lefevere (in België) dat er vanochtend alleszins geen sprake was van ziekte.