Lorena Wiebes zet haar teller op 10 zeges in 2023 met sprintwinst in Ronde van Scandinavië

Geen wereldkampioene Lotte Kopecky of vicewereldkampioene Demi Vollering bij SD Worx, maar er is genoeg weelde bij de Nederlandse sterrenformatie om toch met een sterke ploeg naar Noorwegen af te zakken.



Met Lorena Wiebes leverde de ploeg de topfavoriete voor de openingsetappe af.

Titelverdedigster Cecilie Uttrup Ludwig probeerde de sprint in de slotfase nog te ontlopen en dat was wellicht ook gelukt, ware het niet dat niet SD Worx maar Lidl-Trek de achtervolging dirigeerde op de Deense.



Pas met de finish in zicht kwamen ze voorbij Ludwig geknald, maar in plaats van een zege voor Lidl-kopvrouw Elisa Balsamo was het toch weer Wiebes die profiteerde van het werk van de concurrentie en met sprekend gemak won.

Morgen wordt er al meteen geklommen, richting Norefjell. Misschien iets voor Annemiek van Vleuten in een van haar laatste koersen?