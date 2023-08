Zit Nederland bij de vrouwen op één lijn? "Ja, want Vollering is de onbetwiste kopvrouw"

"Ik geloof niet in een Nederlands blok", pookte Ine Beyen deze week het vuur nog wat op richting de wegrit bij de vrouwen van vanmiddag. Zullen de Nederlandse vrouwen de krachten dan niet bundelen om topfavoriete Lotte Kopecky te kloppen? Marijn de Vries is wél overtuigd van Nederlandse eendracht.

"Nou, heeft Ine dat echt gezegd?" Marijn de Vries, onze Nederlandse huisanaliste, glimlacht en is er als de kippen bij om de stelling recht te trekken. "Ik denk dat er wél een Nederlands blok zal zijn. Misschien zelfs meer dan de vorige jaren." In Glasgow stelt Nederland onder meer Demi Vollering, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Lorena Wiebes op. Stuk voor stuk kanjers die persoonlijke ambities mogen koesteren en net daar knelde in het verleden soms het Nederlandse schoentje. Op de Spelen in Tokio werd het een soepje, na het WK in Leuven was er ook discussie of iedereen wel aan hetzelfde zeel had getrokken in de sprint die Elisa Balsamo won. "Er is altijd wel een soort van strijd geweest tussen onder meer Van Vleuten en Anna van der Breggen, die intussen gestopt is." "Binnen de Nederlandse ploeg had je als het ware een wedstrijdje wie als eerste solo kon gaan, want vaak was dat de renster die ook won. Maar voor dit WK is Vollering de onbetwiste kopvrouw. Dat heeft ze in de Tour bewezen."

Voor dit WK is Demi Vollering de onbetwiste kopvrouw. Dat heeft ze in de Tour bewezen. Marijn de Vries

Zal ook uittredend kampioene Van Vleuten zich bij die pikorde neerleggen? "Ze weet zelf ook wel dat ze niet meer de lakens uitdeelt", zegt analiste en ex-renster De Vries. "Ik sprak deze week nog met Annemiek. Ze wil vooral op een mooie manier afscheid nemen van deze sport. Ze heeft er geen belang bij om in haar laatste jaar nog een strijd te voeren in de Nederlandse ploeg." "In de Tour heeft ze ook wel gezien dat ze normaal niet meer zal winnen, al zal ze de kans ook niet laten liggen als die opduikt." "En natuurlijk zullen er altijd spanningen zijn zoals je die ook zag in de Tour in de afdaling van de Aspin. Ze rijden voor verschillende ploegen, hé. Maar Annemiek wil vooral afzwaaien met mooie wedstrijden."

"Ze moeten de Belgische ploeg oproken en dan moet je Annemiek vooruitsturen"

Van Vleuten mag dan al niet de Nederlandse aas zijn, dat betekent niet dat ze haar stempel niet kan drukken op het wedstrijdverloop. De vrouwen rijden zondag 154 kilometer (2.200 hoogtemeters). Voor ze 6 keer het stadscircuit afleggen, is er nog een lus met onder meer de beklimming van Crow Road. De Vries tekent een mogelijk plan uit: "Ik kan me voorstellen dat Annemiek voor het lokale parcours aanvalt. Dat is ook haar enige manier om te kunnen winnen. En dan moet België in de achtervolging." "Als je iets wil doen om Lotte Kopecky af te stoppen, dan moet je de Belgische ploeg oproken en dan moet je Annemiek vooruitsturen. Zij heeft de inhoud en ze kan zo'n lange vlucht afronden, denk aan Harrogate in 2019." "Nederland moet België afmatten en Annemiek kan zich zo ook opofferen. Zoals ik zei: ze wil zich vooral nog laten zien en met zo'n ontsnapping kan dat. Ik vermoed dat dat de Nederlandse tactiek zal zijn." In het Nederlandse ploeghotel zal er vooral goed overlegd moeten worden, meent De Vries. "Na het debacle in Tokio weten ze heel goed dat ze een goed plan moeten maken met duidelijke afspraken. Ze moeten alleszins iets verzinnen."

In 2019 won Annemiek van Vleuten na een marathonsolo.

"Wie kan Lotte Kopecky lossen?"

Als we ons echter mogen baseren op wat we vorige zondag bij de mannen hebben gezien, dan zal het schaakbord misschien niet te veel van tel zijn. "Dit is een eerlijk parcours en je mag ook bij de vrouwen een afvallingskoers verwachten." "Bij de mannen won met Mathieu van der Poel de sterkste renner en iedereen weet dat Kopecky op dit terrein de allersterkste is. Al zet ik er ook Vollering bij, want zij is veel technischer en heeft veel meer punch dan iedereen denkt." "Vollering was aanvankelijk een sprintster. Ze is fel en ze heeft een krachtige aanzet. Dat zie je ook nog bij haar demarrages."

Ik zie heel veel eensgezindheid bij de Belgische ploeg en in de Tour hebben ze vertrouwen opgedaan. Ze zullen gemotiveerd tot in hun tenen zijn. Marijn de Vries