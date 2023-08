Lotte Kopecky leunt nog niet achterover: "Goud op zondag zou alles overstijgen"

Het heeft niets te maken met chauvinisme. Het is gewoon de vaststelling die iedereen met een beetje koersverstand maakt: Lotte Kopecky is zondag dé topfavoriete in de wegrit bij de vrouwen.

Dat weet de Belgische kampioene zelf ook, maar wellicht gaan in Glasgow alle alarmbellen af als Kopecky overmorgen nog maar een millimeter beweegt.

"Of ik dat scenario vrees? Dat is een groot woord", blijft ze rustig. "Ik zal sowieso geviseerd worden en er zal extra gekeken worden naar mij, maar op dit parcours is dat niet zo'n nadeel als in een andere vlakke wedstrijd."

"De hellingen zijn zo explosief en kort dat het in de achtergrond niet veel makkelijker zal gaan. Ik weet dat die kans er is en ik ben er op zich wel op voorbereid."

"Het kan voor frustraties zorgen, maar het is aan mij om er zo rustig mogelijk bij te blijven. Ik ben redelijk rustig. Normaal moet het in orde komen en de ervaring van het afgelopen jaar kan me helpen."