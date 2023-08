Demi Vollering: "Ik denk dat Lotte me de wereldtitel gunt, maar daarom geeft ze me die nog niet"

SD Worx steekt er het hele seizoen met kop en schouders bovenuit.

Vandaag heeft het merkenteam verschillende pionnen om de regenboogtrui te veroveren. Voor een keer koersen ze niet samen, wel voor hun natie.

"Ik denk niet dat het de wedstrijd gaat beïnvloeden", stelt Lotte Kopecky voor de start. "Marlen Reusser, Demi Vollering en ik willen hier allemaal winnen."

"We hebben nu een ander truitje aan", pikt de Nederlandse sprintster Lorena Wiebes in. "Wij willen allemaal de wereldtitel en zo zal Lotte er ook over denken."

Over naar Tourwinnares Demi Vollering. "Het voelt raar aan", zegt de Nederlandse kopvrouw.

"Normaal gezien maak je samen een plan, nu moeten we tegen mekaar opboksen. Best lastig", vindt ze.