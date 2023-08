Lotte Kopecky straalt als wereldkampioene: "Ben moe, maar heb genoten van BBQ en dagje surfen"

"Prettig", is de term die Lotte Kopecky meermaals gebruikt om haar eerste koersje als wereldkampioene te beschrijven.

"Ik heb deze week al een beetje gefietst en als je dan even naar beneden kijkt, dan krijg je meteen een grote glimlach. Ik wil hier vandaag genieten."

"Wereldkampioene worden is zo goed als het hoogst haalbare in onze sport", zegt ze een week na haar triomf in de wegrit in Glasgow. "Ik ben er zo enorm trots op."

Heeft Kopecky alles een beetje kunnen laten bezinken deze week? "Ik ben eigenlijk heel moe. Alle emoties die samenkomen..."

"Ik heb geprobeerd om een beetje te ontspannen en om andere dingen te doen zoals een barbecue en surfen. Een goeie vriendin had me al een paar keer uitgenodigd. Het ging wel", lacht ze.