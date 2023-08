Ine en Ruben zagen "unieke prestatie" van Kopecky: "Overstijgt alles van een Belgische vrouw op een fiets"

Ine: "In de aanloop naar het WK besefte je dat die ploeg helemaal achter Lotte Kopecky stond. Alle neuzen stonden in dezelfde richting. Ze keken op naar hun kopvrouw en geloofden er steevast in. Dan kun je net dat tikkeltje meer op de dag dat het moet. Dat komt ook door de kopvrouw. Kopecky geloofde in zichzelf en straalde dat uit naar haar teamgenoten."

Ine: "Dat zegt heel veel. Voor iedereen betrokken bij het project is het een proces van jaren. Ze geloofden in rensters die er op dat moment niet toe deden. Nu halen zij het hoogst haalbare mee naar België."

Ruben: "Voor Kopecky was het 50 jaar geleden dat we een Belgische wereldkampioene hadden. Zeggen die statistieken alles?"

Ruben: "Dan duiken we de finale in met acht toppers. Eerst lijkt het een steekspel te worden, maar in de laatste ronde krijgen we een glimp van hoe goed de benen van Kopecky zijn."



Ine: "Ze heeft de koers zelf in handen genomen. Kopecky demarreerde net voor het einde van de helling. Eigenlijk het best mogelijke moment, want iedereen zit dan stikkapot. En toch had zij elke keer nog een cartouche over om aan te gaan. Ze brak de wedstrijd zelf open en kwam alleen aan. Dat zal hoog op haar lijstje gestaan hebben."



Ruben: "Het moment dat ze naar Reusser rijdt en Vollering en co achter te laten: had jij daar het idee dat ze de beste vrouw in koers was?"



Ine: "Dat idee kregen we de voorlaatste ronde al. We zagen toen al dat ze beter was dan Demi Vollering. Toen al had ik vertrouwen in de titel, al mag je dat nooit te vroeg zeggen."



Ruben: "Maar toen bleven de topfavorieten nog samen en keek iedereen toch naar Kopecky."



Ine: "Absoluut. Ik hoorde Ludwig Willems net na de finish en hij vertelde me dat Kopecky zelf zenuwachtig werd dat het gat niet gedicht werd op de vluchtster. Ze zat een beetje met zenuwen en gesticuleerde naar andere rensters. En toch bewaarde ze haar koel om het af te maken."