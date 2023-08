Trotse Belgische ploeg bouwt feestje in Glasgow: "Lotte bewijst dat alles mogelijk is"

"We wisten dat Lotte Kopecky een grote kans had op de wereldtitel, maar dat wisten alle andere favorieten ook. Dus het was niet makkelijk vandaag," opent Marthe Goossens het verhaal van de Belgische ploeg.

"Maar fysiek en mentaal is ze zo sterk. Dat ze het afmaakt, is echt straf"

"We moesten boven onszelf uitstijgen", gaat Marthe Truyen voort. "We hebben allemaal onze bijdrage proberen leveren, maar ze moest het wel zelf nog doen op het einde."

De laatste Belgische die haar steentje bijdroeg aan de wereldtitel was Justine Ghekiere. "Toen ik merkte dat ik nog de enige was bij Lotte, heb ik er alles aan gedaan om erbij te blijven", vertelt ze.

"Ik ben een paar keer teruggekomen en een paar keer gestorven", lacht Ghekiere. "Het was echt wel op de limiet. Dat ik daarna van het publiek te horen kreeg dat Lotte wereldkampioene was, bezorgde me kippenvel."