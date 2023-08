Lotte Kopecky laat emoties de vrije loop na WK-triomf in moeilijk jaar: "Weet niet wat me blijft pushen"

"Ik weet niet wat me blijft pushen", gaat ze voort. "Het betekent zó veel voor mij. Het is een droom die uitkomt. Ik ga er zo hard van genieten om in de trui te rijden het komende jaar."

"Ik was niet nerveus voor de race, maar werd wel wat zenuwachtig toen ik het gat zag oplopen tot anderhalve minuut", analyseert ze het wedstrijdverloop.

Ook dat alle favorieten enkel oog hadden voor Kopecky, hielp niet. "Ik wist dat zo'n scenario zich zou voordoen. Ik had me voorgenomen om er rustig bij te blijven, maar ik voelde meteen dat ze aan mijn wiel hingen. Het was zo'n dag, dus frustreerde ik me wel."

Al kreeg ze wel steun van haar landgenotes. "Ik moet Sanne Cant enorm bedanken voor haar werk in de eerste lokale ronden. Justine Ghekiere hield het tempo mooi hoog. Ook alle andere teamgenoten hebben enorm hard gewerkt."

"We zijn een grote wielernatie, maar de vrouwen hinkten altijd achterop. Tot vandaag. We hebben bewezen met deze ploeg dat we de wereldtitel kunnen pakken."