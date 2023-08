D-Day voor de Red Panthers: "De EK-finale was de ambitie, dan moeten ze het nu tonen"

De Panthers verloren tegen Nederland met 0-2. Ze hebben al beter gespeeld tegen Oranje, maar hebben wel weer getoond dat de Nederlanders niet langer zomaar op hun gemakje kunnen winnen van België. Dat is een enorme vooruitgang voor de Panthers. Als Nederland niet toptop is en de Belgen zijn dat wel, dan kunnen ze winnen van Nederland. Vroeger was dat ondenkbaar.

De voorbije jaren was het heel vaak heel close tegen de Spaanse vrouwen, waarbij het dubbeltje dan ook nog eens meestal naar Spaanse kant viel. Maar nu zijn de Belgen gewoon beter. Ruim beter. Dat is een verheugende vaststelling, niet alleen voor dit EK maar ook voor de Olympische Spelen.

De Red Panthers hebben in de groepsfase gedaan waar vooraf op gehoopt werd. Vooral de vlotte winst tegen Spanje (5-0) was een statement.

Uitblinkers Englebert en Vanden Borre

Bij de Belgische uitblinkers moeten we vooral Charlotte Englebert aanwijzen. Zij is van wereldklasse en dat toonde ze ook op dit toernooi.

Ze heeft niet alleen 4 keer gescoord, maar elke keer ze aan de bal komt, gebeurt er iets: een versnelling, een actie, een doelpunt, ...

Englebert is nog altijd maar begin de 20 en gaat nu naar Den Bosch, de beste club ter wereld bij de vrouwen. Daar zal ze nog beter worden.

Daarnaast moeten we ook Stephanie Vanden Borre aanstippen. Verdedigend is ze top op dit toernooi. In het verleden durfde ze al eens een steekje te laten vallen door concentratieverlies in mindere matchen, maar dat blijft nu achterwege. En ze heeft ook nog een hele goeie strafcorner.