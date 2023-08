Red Panthers met grote onderscheiding naar halve finales na pandoering voor Spanje

clock 18:29 18 uur 29. Einde: met forfaitscore naar halve finale! Een vlekkeloze wedstrijd van de Red Panthers eindigt in een forfaitscore tegen Spanje. Twee keer openden de Belgen vurig, waardoor ze snel scoorden in elke helft. Pas in het slot regende het - net als tegen Italië - doelpunten. Englebert dikte haar totaal aan tot 4 goals en is daarmee mede-topschutter. Vanden Borre toonde dat het goed zit met haar strafcorner voor de halve finale. . Einde: met forfaitscore naar halve finale! Een vlekkeloze wedstrijd van de Red Panthers eindigt in een forfaitscore tegen Spanje. Twee keer openden de Belgen vurig, waardoor ze snel scoorden in elke helft. Pas in het slot regende het - net als tegen Italië - doelpunten. Englebert dikte haar totaal aan tot 4 goals en is daarmee mede-topschutter. Vanden Borre toonde dat het goed zit met haar strafcorner voor de halve finale.

clock 18:27 18 uur 27. Het is niet duidelijk of de bal een Belgische voet raakt voor of na het fluitsignaal. Dus krijgt Spanje geen herkansing, maar behouden ze wel hun video referral. . Het is niet duidelijk of de bal een Belgische voet raakt voor of na het fluitsignaal. Dus krijgt Spanje geen herkansing, maar behouden ze wel hun video referral.

clock 18:24 18 uur 24. De Belgen geven nog een makkelijke strafcorner weg door protest. Spanje zoekt een voet in de cirkel. De videoref kijkt of die er ook was. . De Belgen geven nog een makkelijke strafcorner weg door protest. Spanje zoekt een voet in de cirkel. De videoref kijkt of die er ook was.

clock 18:24 Ook Vanden Borre scoort een tweede keer. 18 uur 24. Ook Vanden Borre scoort een tweede keer

clock 18:23 Tweede strafcornergoal Vanden Borre: 0-5. De perfecte wedstrijd van België wordt bekroond met de tweede goal van Vanden Borre op strafcorner. Ze sleept de bal hoog in het Spaanse doel. Forfait. . 18 uur 23. Tweede strafcornergoal Vanden Borre: 0-5 De perfecte wedstrijd van België wordt bekroond met de tweede goal van Vanden Borre op strafcorner. Ze sleept de bal hoog in het Spaanse doel. Forfait.

clock 18:20 18 uur 20. Vanessa Blockmans wil in haar eentje de forfaitscore nog forceren. Zonder kijken draait ze weg van haar tegenstandster en haalt ze uit. Geen doelpunt, wel een strafcorner als gevolg. . Vanessa Blockmans wil in haar eentje de forfaitscore nog forceren. Zonder kijken draait ze weg van haar tegenstandster en haalt ze uit. Geen doelpunt, wel een strafcorner als gevolg.

clock 18:20 Englebert kan in een leeg doel schieten. 18 uur 20. Englebert kan in een leeg doel schieten

clock 18:19 18 uur 19. Englebert bedankt: 0-4. Charlotte Englebert anticipeerde op een foutje van de Spaanse defensie op een hoge bal. Dat kwam er ook, dus tikt ze de 0-4 makkelijk binnen. Haar vierde goal van het toernooi, waardoor ze mede-topschutter wordt. . Englebert bedankt: 0-4 Charlotte Englebert anticipeerde op een foutje van de Spaanse defensie op een hoge bal. Dat kwam er ook, dus tikt ze de 0-4 makkelijk binnen. Haar vierde goal van het toernooi, waardoor ze mede-topschutter wordt.

clock 18:18 18 uur 18. Englebert danst buitenom rond de hele Spaanse ploeg. Haar laatste kap om de doelvrouw te verschalken, is er te veel aan. . Englebert danst buitenom rond de hele Spaanse ploeg. Haar laatste kap om de doelvrouw te verschalken, is er te veel aan.

clock 18:18 Spanje nu ook een keer met tien. 18 uur 18. Spanje nu ook een keer met tien

clock 18:17 Veldoverwicht Red Panthers. Vandermeiren lokt een foutje en groene kaart uit bij Perez. België twee minuten met een vrouw meer op het veld. . 18 uur 17. green card Veldoverwicht Red Panthers Vandermeiren lokt een foutje en groene kaart uit bij Perez. België twee minuten met een vrouw meer op het veld.

clock 18:16 Elena Sotgiu houdt haar doel schoon. De eerste goede aanval van Spanje op ruim 7 minuten van het einde. Doelvrouw Elena Sotgiu komt oog in oog te staan met een doorgebroken Spaanse en wint het duel. . 18 uur 16. crucial save Elena Sotgiu houdt haar doel schoon De eerste goede aanval van Spanje op ruim 7 minuten van het einde. Doelvrouw Elena Sotgiu komt oog in oog te staan met een doorgebroken Spaanse en wint het duel.

clock 18:13 18 uur 13. Even schrikken. Vanden Borre miskijkt zich op een bal die in de cirkel wordt gepompt. Gelukkig raakt geen enkele Spaanse stick die aan, waardoor de goal niet telt. . Even schrikken. Vanden Borre miskijkt zich op een bal die in de cirkel wordt gepompt. Gelukkig raakt geen enkele Spaanse stick die aan, waardoor de goal niet telt.

clock 18:09 18 uur 09. Rasir beslist de wedstrijd: 0-3. Struijk haalt de bal goed uit de lucht, Versavel neemt over en knalt de bal in de cirkel. Rasir staat op de goede plek voor een deviatie. Spanje is kansloos, de wedstrijd is gespeeld. . Rasir beslist de wedstrijd: 0-3 Struijk haalt de bal goed uit de lucht, Versavel neemt over en knalt de bal in de cirkel. Rasir staat op de goede plek voor een deviatie. Spanje is kansloos, de wedstrijd is gespeeld.

clock 18:09 Daar is nummer drie, dit keer scoort Rasir voor de Belgen. 18 uur 09. Daar is nummer drie, dit keer scoort Rasir voor de Belgen

clock 18:08 18 uur 08. Het laatste kwart van de wedstrijd begint met Michelle Struijk die een vrije slag krijgt na goed verdedigen. . Het laatste kwart van de wedstrijd begint met Michelle Struijk die een vrije slag krijgt na goed verdedigen.

clock 18:06 Englebert schreeuwde het uit na haar doelpunt. 18 uur 06. Englebert schreeuwde het uit na haar doelpunt

clock 18:05 18 uur 05. Einde derde kwart: 0-2. Volledige controle. België geeft nauwelijks iets weg, Englebert verdubbelde al snel de score met een knappe actie en snoeihard backhand shot. . Einde derde kwart: 0-2 Volledige controle. België geeft nauwelijks iets weg, Englebert verdubbelde al snel de score met een knappe actie en snoeihard backhand shot.

clock 18:04 18 uur 04. Spanje probeert met onmogelijke ballen door de Belgische defensie heen te raken. De Red Panthers bewaren de rust en controle in het team. . Spanje probeert met onmogelijke ballen door de Belgische defensie heen te raken. De Red Panthers bewaren de rust en controle in het team.