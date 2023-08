Red Panthers vechten voor wat ze waard zijn, maar Nederland blijft klasse te sterk op het EK hockey

Efficiënt Nederland houdt België in bedwang

Na de uitstekende EK-start tegen Italië droomden de Red Panthers van een zege tegen Nederland, regerend olympisch-, wereld- en Europees kampioen.

Dat de Nederlandse vrouwen al jaren de nummer 1 van de wereld zijn, lieten ze ook in Mönchengladbach zien. Zonder de Belgen echt van het plein te spelen, had je nooit het gevoel dat de Panthers in de wedstrijd zaten.

Al in het eerst kwart moest doelvrouw D'hooghe ingrijpen op pogingen van toppers Jansen en Matla. Toch was het pas vijf minuten voor rust raak voor Oranje. Na een vlotte aanval door het midden, mikte Albers de bal kurkdroog in het hoekje.

Na de rust schakelden de Nederlandse vrouwen een versnelling hoger. De Belgen moesten naar adem happen en kwamen amper in de buurt van de cirkel. Toch moest Nederland blijven opletten met amper 1 doelpunt voorsprong.

Pas in het laatste kwart zorgde Matla voor de bevrijding voor Nederland, niet verrassend op strafcorner. Ook de Belgen kregen twee kansen op strafcorner, maar wrongen die vakkundig de nek om. Dat moet zeker beter, willen de Panthers meedoen voor toernooiwinst.