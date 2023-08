Red Panthers staan op EK voor toernooi van de bevestiging: "Finale moet het doel zijn"

"Het project zit nog in een andere fase. De Panthers hebben wel een enorme stap gezet. Zo is het nu echt wel ondenkbaar geworden dat ze de Olympische Spelen niet zouden halen."

Interessante loting

"Vroeger hoefde Nederland zelfs niet top te zijn om te winnen van België, nu wel. Oranje is lang niet meer zo gerust in de afloop als de Panthers tegenover hen staan. Dat is een enorme vooruitgang. "

"Het is een voordeel dat ze in de groep bij Nederland zitten, want dat betekent dat ze die pas in de finale opnieuw kunnen tegenkomen."

De Red Panthers werden ondergebracht in een groep met regerend Europees kampioen Nederland, een groeiend Spanje en zwak broertje Italië (vandaag tegenstander van België in de 1e groepsmatch).

Als het in de groep zou foutlopen tegen Nederland, dan wordt de laatste wedstrijd tegen Spanje allicht beslissend.

"Dat wordt een eerste referentiematch. Spanje is een land waartegen in het verleden op EK's en WK's vaak beslist werd over doorgaan of niet. Het was altijd weer een dubbeltje op zijn kant. Inmiddels moeten de Panthers zo goed zijn dat ze per definitie winnen van Spanje."

"Anderzijds is Spanje nu wel weer aan het opkomen. Ze investeerden daar de laatste jaren opnieuw in de jeugdopleiding, maar in principe moeten de Panthers in die match tonen welke reuzestap ze gezet hebben."