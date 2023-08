Prijsschutter Ambre Ballenghien is grote afwezige in 18-koppige EK-selectie van de Red Panthers

De meest opvallende afwezige is dus Ambre Ballenghien. De topschutter van de competitie liep in de allesbeslissende shoot-outs op de laatste speeldag van het reguliere seizoen een sleutelbeenblessure op en geraakte niet meer fit.

Op het middenveld heeft de Nederlandse coach gekozen voor de ervaren Gerniers, Nelen, Struijk en Vandermeiren, plus de jonge Belis.

De vijf geselecteerde verdedigers zijn Blockmans, Brasseur, Breyne, Vanden Borre en Puvrez. Nieuwkomer Vanessa Blockmans "was de vorige keer ook al dicht bij een selectie en heeft tijdens de Pro League veel progressie getoond", benadrukte Raoul Ehren op het persmoment.

In het doel heeft, naast Elena Sotgiu, Aishling D'Hooghe de voorkeur gekregen op Elodie Picard.

De selectie van de Red Panthers voor het EK Hockey, dat van 18 tot 27 augustus plaatsvindt in Mönchengladbach, bestaat uit 18 speelsters, waarvan er vier hun eerste internationale toernooi spelen.

"We hebben een balans gezocht tussen ervaring en jeugd. En zo een heel sterk team gevormd, dat met iedereen kan concurreren," zei de Nederlandse coach.

De Red Panthers, bronzen medaillewinnaars in 2021, hebben deze keer als doel om de finale van dit EK te bereiken. "We hebben veel meer ervaring en halen collectief een beter niveau", legt de bondscoach uit.

"Maar in Europa zijn de verschillen tussen de toplanden erg klein geworden. Vijf van de zeven beste landen ter wereld zijn op dit toernooi aanwezig."

België is ingedeeld in een groep met ook de Nederlandse reuzen, Italië en Spanje, die waarschijnlijk hun belangrijkste rivalen zullen zijn voor een plaats in de halve finales. De Red Panthers spelen hun eerste wedstrijd tegen Italië op zaterdag 19 augustus om 11 uur.