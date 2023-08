Red Panthers winnen thriller tegen Duitsland en spelen finale op EK hockey

De videoref ziet er geen gevaarlijk spel in en dus mogen de Red Panthers opnieuw juichen. Net als in 2017 schakelt België Duitsland uit op weg naar de EK-finale, daarin wacht zaterdag Nederland.

21 uur 20. België wint! De videoref ziet er geen gevaarlijk spel in en dus mogen de Red Panthers opnieuw juichen. Net als in 2017 schakelt België Duitsland uit op weg naar de EK-finale, daarin wacht zaterdag Nederland. .

Het eindsignaal klinkt en de Red Panthers beginnen te juichen na een laatste redding van Sotgiu. De Duitsers vragen de videoref aan voor gevaarlijk spel in de cirkel.

21 uur 18. Het eindsignaal klinkt en de Red Panthers beginnen te juichen na een laatste redding van Sotgiu. De Duitsers vragen de videoref aan voor gevaarlijk spel in de cirkel. .

Nog 2 minuten, het is pompen of verzuipen voor België.

21 uur 17. Nog 2 minuten, het is pompen of verzuipen voor België. .

De Duitse aanvalsgolven blijven komen, nu pakt Vanden Borre uit met een perfect getimede tackle. Het is aftellen.

21 uur 16. De Duitse aanvalsgolven blijven komen, nu pakt Vanden Borre uit met een perfect getimede tackle. Het is aftellen. .

Het wordt nu heel warm voor het Belgische doel, maar Struijk houdt het hoofd koel en verdedigt uit via een Duitse voet.

21 uur 16. Het wordt nu heel warm voor het Belgische doel, maar Struijk houdt het hoofd koel en verdedigt uit via een Duitse voet. .

Duitsland speelt alles of niet. De Duitse coach haalt doelvrouw Sonntag naar de kant voor een extra veldspeelster.

21 uur 15. Duitse doelvrouw eruit. Duitsland speelt alles of niet. De Duitse coach haalt doelvrouw Sonntag naar de kant voor een extra veldspeelster. .

Oruz haalt de achterlijn en kan ook voorzetten, maar Nolte maait gelukkig over de bal bij haar schot. Het worden nog 6 lange minuten voor de Red Panthers.

21 uur 11. Oruz haalt de achterlijn en kan ook voorzetten, maar Nolte maait gelukkig over de bal bij haar schot. Het worden nog 6 lange minuten voor de Red Panthers. .

De voorsprong verdedigen heeft al veel krachten gekost bij België. De acties van de Red Panthers zijn net iets minder scherp en snedig dan in de eerste helft.

21 uur 10. De voorsprong verdedigen heeft al veel krachten gekost bij België. De acties van de Red Panthers zijn net iets minder scherp en snedig dan in de eerste helft. .

Belis stopt Stapenhorst af en kan een Belgische tegenaanval op gang brengen. Dat levert even Belgisch balbezit op. Oef.

21 uur 09. Belis stopt Stapenhorst af en kan een Belgische tegenaanval op gang brengen. Dat levert even Belgisch balbezit op. Oef. .

clock 21:06

21 uur 06. De Red Panthers moeten even naar adem happen in het begin van het laatste quarter. Duitsland dicteert de wet en dwingt - in tegenstelling tot voordien - ook kansen af. Dit wordt spannend. .