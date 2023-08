ATP introduceert financiële verzekering Baseline voor top 250 in mannentennis

Het minimaal jaarinkomen voor spelers in de top 100 bedraagt 300.000 dollar. Spelers van de 101e tot 175e plaats zien 150.000 dollar tegemoet en spelers tot de 250e plaats incasseren 75.000 dollar.

"Dankzij deze verzekering kunnen spelers hun seizoen met meer zekerheid plannen, zich meer concentreren op hun spel en investeren in hun team", benadrukte de ATP.

De organisatie is verder van plan om financiële steun te geven aan spelers die "door een blessure niet in staat zijn om ten minste negen toernooien in een seizoen af te werken op het ATP-circuit of challengercircuit".

Die sommen zijn eveneens gekoppeld aan de ranking van de spelers: 200.000 dollar (top 100), 100.000 dollar (101e-175e) en 50.000 dollar (176e-250e).

Tot slot biedt de organisatie een voorschot op de winst aan spelers "die voor het eerst binnenkomen in de top 125". Ze krijgen onmiddellijk "200.000 dollar aan financiering, vooruitbetaald op het volgende seizoen en nadien terugbetaald via toernooiwinsten".

"Een professionele tennisspeler zijn brengt ongelofelijke beloningen met zich mee, maar het is ook een pad vol valkuilen, vooral aan het begin van je carrière", vertelde de Bulgaar Grigor Dimitrov, lid van de adviesraad van ATP-spelers, in het persbericht.

"Het programma met als naam Baseline zal alles veranderen. De wetenschap dat we een vangnet hebben, via een gegarandeerd minimum en een verzekering in geval van blessures, zal ons gemoedsrust geven en ons in staat stellen om ons op ons spel te concentreren."