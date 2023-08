Maryna Zanevska (29) bevestigt afscheid na US Open: "Kan door rugpijn niet meer competitief zijn"

"Het is tijd om afscheid te nemen van het tennis", begint de Belgisch-Oekraïense haar verhaal op Instagram. "Ik sukkel al vier jaar met rugpijn en ben op een punt gekomen dat ik niet alles kan geven om competitief te zijn."

Dat einde heeft nu een datum in de agenda: haar laatste wedstrijd op de US Open.

"Ik bereid me voor op het einde van mijn carrière", liet Maryna Zanevska optekenen na haar uitschakeling op Wimbledon begin juli.

Maak ik een comeback of kies ik voor andere uitdagingen? Dat weet ik nog niet.

"Tennis is op het hoogste niveau een extreem moeilijke en veeleisende sport."

"Dus heb ik besloten om van de US Open mijn laatste toernooi te maken. Daarna weet ik niet wat de toekomst in petto heeft. Maak ik een comeback of kies ik voor andere uitdagingen? Dat weet ik nog niet", blijft ze op de vlakte.

"Wat ik wel weet: ik ben blij en opgelucht met mijn beslissing. De toekomst brengt mooie plannen."