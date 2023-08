Net voor US Open zit Elise Mertens zonder coach: "Als speelster naar rechts wil en coach naar links, moet je eerlijk zijn"

12 dagen voor de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar, zit Elise Mertens (WTA-29) zonder coach. De Limburgse ziet de twee trainers die haar begeleidden zelf opstappen. "Er is geen ruzie, gewoon een verschil in visie", verklaart Dries Beerden, hoofd van de Wilson Luxilon Tenkie Academy in Hasselt, waar Mertens aan verbonden is.

"Er waren zeker geen grote frustraties"

Neen, ideaal is de situatie absoluut niet voor Elise Mertens momenteel. Over een kleine twee weken staat de US Open voor de deur en de beste Belgische tennisster van het moment heeft geen coach meer. Alexander Kneepkens (30) stopte na Wimbledon, Seppe Cuypers (25) volgde na het toernooi van Montréal. "Voor alle duidelijkheid, er is geen ruzie tussen Elise en Seppe en Alexander", zegt Dries Beerden. "Oké, het was niet de keuze van Elise. Maar als de doelen van coach en speelster niet meer dezelfde zijn, is het beter dat de samenwerking stopt." "Seppe belde mij na de nederlaag in de eerste ronde in Montréal op om de situatie uit te leggen. Hij had het gevoel dat hij niet meer de meerwaarde kon bieden die hij zelf wil. Hij dacht niet meer de man op de juiste plaats te zijn om Elise weer naar de top 20 te brengen."

Het is Elise Mertens nog nooit overkomen dat haar trainers zelf aangeven niet verder te willen (met uitzondering van David Taylor, die in zijn vaderland Australië wilde gaan werken, red). Het vertrek van haar trainers is dus opvallend nieuws.



"Als de speelster naar rechts wil en de coach naar links, dan moet je eerlijk zijn. En het siert Seppe Cuypers dat hij eerlijk is." "Er waren zeker geen grote frustraties, het is gewoon een verschil van mening. Daarmee zeg ik ook niet dat de ene gelijk had en de ander niet."

Elise Mertens kan in wedstrijden soms fel reageren op de mensen in haar box. Was dat een issue? "Nee, dat ventileren moet kunnen. Veel spelers en speelsters doen dat trouwens. Die vechtlust is net de sterkte van Elise. Daardoor kan ze uit moeilijke situaties nog terugkeren."

Dat Elise soms fel kan reageren? Ventileren moet kunnen, die vechtlust is net haar sterkte. Dries Beerden

Hoe moet het nu verder?

Op dit moment is Mertens aan de slag in Cincinnati, waar ze in haar openingsronde Madison Keys versloeg. Haar vriend Christopher Heyman is bij haar, hij is zelf momenteel coach van Tibo Colson (ATP-481) en kan een optie zijn op de lange termijn. "De bedoeling is dat Elise aan de academie verbonden blijft, maar dat kan op verschillende manieren ingevuld worden", vertelt Dries Beerden. "Voor de US Open zal er zeker geen oplossing zijn. Erna zou er wel iets uit de bus kunnen vallen, maar het zou ook kunnen dat we pas mikken op 2024. We hebben een aantal profielen in gedachten, maar het hangt natuurlijk af van wat Elise wilt." "Haar nieuwe trainer kan een buitenlander worden, maar het kan ook Christopher Heyman zijn." "Kirsten Flipkens is zelf gestopt met tennissen en heeft veel ervaring op het circuit. Dat zou ook iets kunnen zijn. Elise moet vooral aangeven waar ze zich goed bij voelt en dan gaan wij daarmee aan de slag."